Соболенко обыграла Свитолину и вышла в ¼ финала турнира в Риме
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 1:6, 6:7) в ⅛ финала турнира WTAв Риме.
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 1:6, 6:7) в ⅛ финала турнира WTAв Риме.
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету белорусской теннисистки три эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи. Свитолина сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 18.
В конце третьего сета Соболенко удалось отыграть три матчбола — два на подаче при счете 5:6 и еще один на тай-брейке, который закончился со счетом 9:7 в ее пользу.
«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моем сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме», — сказала Соболенко после матча.
Соболенко в 20-й раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000. Ее следующей соперницей станет десятая ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, которая не без труда обыграла словачку Ребекку Шрамкову (4:6, 6:4, 7:6). Счет в личных встречах — 2−0 в пользу Соболенко.
Турнир в Риме завершится 18 мая. Его призовой фонд составляет 4,7 млн евро. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Ангелину Калинину (6:4, 1:0 — отказ).