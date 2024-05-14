Соболенко обыграла Свитолину и вышла в ¼ финала турнира в Риме

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету белорусской теннисистки три эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи. Свитолина сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 18.

В конце третьего сета Соболенко удалось отыграть три матчбола — два на подаче при счете 5:6 и еще один на тай-брейке, который закончился со счетом 9:7 в ее пользу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3b29a8fb24f80da7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241399" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моем сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме», — сказала Соболенко после матча.

Соболенко в 20-й раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000. Ее следующей соперницей станет десятая ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, которая не без труда обыграла словачку Ребекку Шрамкову (4:6, 6:4, 7:6). Счет в личных встречах — 2−0 в пользу Соболенко.