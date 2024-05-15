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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев объяснил ранний вылет россиян с «Мастерса» в Риме

Четвертая ракетка мира теннисист Даниил Медведев объяснил, с чем связан ранний вылет российских спортсменов с соревнований в Риме.

Источник: Reuters

Напомним, на турнире в Риме в женской и мужской сетке не осталось россиян. Последними из представителей страны соревнования покинули Карен Хачанов и Даниил Медведев. Хачанов проиграл в ⅛ финала чилийцу Алехандро Табило, а Медведев уступил американцу Томми Полу. Таким образом Медведев не смог защитить прошлогодний титул.

«Всегда тяжело сказать. По идее, мячи те же самые, что в Монте-Карло и в Мадриде, но все равно все время идет изменение мячей и кортов. Здесь, видимо, тяжелее корт. Я не знаю почему, но, как только я приехал, первые несколько тренировок не мог попасть в корт. Мячи как будто не подходят к корту, они не контролируются. И, опять же, это было и сегодня у меня в матче. Разница игрока десятки с другими игроками в том, что мы в принципе все время будем делать меньше невынужденных ошибок, больше играть в корт, постепенно наращивать темп и все такое. Если ты выходишь на матч, где не можешь попасть в корт, то ты прекращаешь быть игроком десятки и становишься игроком, который много ошибается, и уровень становится примерно одинаковым, а от этого будет больше сенсаций. Я говорю про себя, не факт, что другие игроки тоже чувствовали себя так же. Плюс да, грунт — это всегда такое покрытие, где больше сенсаций происходит. Главное теперь, что будет дальше, и надеюсь, что мы все там сможем хорошо сыграть», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Следующим крупным турниром в календаре теннисистов станет Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос». Он пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.

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