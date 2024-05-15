Болельщики требуют отстранить Хачанова из-за георгиевской ленты

Причиной недовольства стала публикация 27-летнего россиянина в соцсетях, которую он сделал в День Победы, 9 мая. На ней была изображена георгиевская лента, которая является запрещенным символом в условиях допуска МОК.

Некоторые болельщики оставляют под публикациями спортсмена комментарии с требованием отстранить его от участия в Олимпийских играх:

«Карен Хачанов должен быть отстранен»

«Никаких русских на Олимпийских играх. Нет такого понятия, как нейтральный российский спортсмен. Российский спорт прогнил насквозь. МОК, вы собираетесь с этим что-то делать?»

«В Париже не должно быть русских. Ни спортсменов, ни болельщиков, и уж точно никаких представителей МОК. Отправьте всех игроков НХЛ. И футболистов тоже домой»

«Ого, большинство российских игроков показывают своё истинное лицо»

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее Хачанов заявлял о желании выступить на Олимпиаде в Париже. На Олимпийских играх в Токио он завоевал серебряную медаль, уступив в финале немцу Александру Звереву (3:6, 1:6).