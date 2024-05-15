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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Риме

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала победу в матче ¼ финала на турнире категории WTA 1000 в Риме.

Источник: НОК Беларуси

Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в двух сетах со счетом 6:2; 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Счет в личных встречах между девушками стал 3−0 в пользу Соболенко. Для белорусской теннисистки выход в полуфинал стал вторым в Риме, два года назад на этой стадии она уступила польке Иге Свентек. В этом году Соболенко дошла до полуфинала на различных турнирах уже в четвертый раз.

Ранее Соболенко призналась, что мечтает победить на соревнованиях в Италии.

«Я очень расстраиваюсь, когда проигрываю в Риме и чувствую себя так, словно проиграла на турнире “Большого шлема”, потому что победа в Риме — моя мечта!», — приводит слова теннисистки Tennis.com.

В ½ финала вторая ракетка мира сыграет с победительницей встречи между ее соотечественницей Викторией Азаренко и американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Риме завершится 18 мая. Его призовой фонд составляет €4,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Ангелину Калинину (6:4, 1:0 — отказ). Рыбакина не смогла защитить титул, так как снялась с турнира из-за болезни.

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