Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Риме

Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в двух сетах со счетом 6:2; 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Счет в личных встречах между девушками стал 3−0 в пользу Соболенко. Для белорусской теннисистки выход в полуфинал стал вторым в Риме, два года назад на этой стадии она уступила польке Иге Свентек. В этом году Соболенко дошла до полуфинала на различных турнирах уже в четвертый раз.

Ранее Соболенко призналась, что мечтает победить на соревнованиях в Италии.

«Я очень расстраиваюсь, когда проигрываю в Риме и чувствую себя так, словно проиграла на турнире “Большого шлема”, потому что победа в Риме — моя мечта!», — приводит слова теннисистки Tennis.com.

В ½ финала вторая ракетка мира сыграет с победительницей встречи между ее соотечественницей Викторией Азаренко и американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Риме завершится 18 мая. Его призовой фонд составляет €4,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Ангелину Калинину (6:4, 1:0 — отказ). Рыбакина не смогла защитить титул, так как снялась с турнира из-за болезни.