Соболенко рассказала, что победила Свитолину с травмой спины

«Это была грандиозная победа. Я играла с болью, и очень горда, что смогла довести этот матч до победы. Это была настоящая битва, с теннисом высочайшего уровня. Тот матч вселил в меня огромную уверенность и показал, что я нахожусь в хорошей форме и могу справиться с любыми трудностями. Единственной моей проблемой была спина, но я смогла ее решить. Я очень рада, что вышла в финал.



После матча с Элиной я думала о снятии. К счастью, у меня был день отдыха, который я посвятила восстановлению. Сейчас я делаю много упражнений и процедур, чтобы привести поясницу в порядок. С каждым днем мне становится все лучше, так что, думаю, мы движемся в верном направлении», — сказала Соболенко на пресс-конференции.