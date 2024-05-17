Соболенко рассказала, что победила Свитолину с травмой спины
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что получила травму спины в матче с украинкой Элиной Свитолиной.
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что получила травму спины в матче с украинкой Элиной Свитолиной.
14 мая, во встрече ⅛ финала турнира категории WTA 1000 в Риме Арина Соболенко в трех сетах обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (9:7). После двух сетов белорусская спортсменка взяла медицинский перерыв, чтобы ей помогли справиться с болью в пояснице.
«Это была грандиозная победа. Я играла с болью, и очень горда, что смогла довести этот матч до победы. Это была настоящая битва, с теннисом высочайшего уровня. Тот матч вселил в меня огромную уверенность и показал, что я нахожусь в хорошей форме и могу справиться с любыми трудностями. Единственной моей проблемой была спина, но я смогла ее решить. Я очень рада, что вышла в финал.
После матча с Элиной я думала о снятии. К счастью, у меня был день отдыха, который я посвятила восстановлению. Сейчас я делаю много упражнений и процедур, чтобы привести поясницу в порядок. С каждым днем мне становится все лучше, так что, думаю, мы движемся в верном направлении», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Позднее Соболенко обыграла Елену Остапенко в четвертьфинале, а затем в полуфинальном матче победила американку Даниэль Коллинз.
В финале турнира в Риме Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира из Польши Игой Свентек. Теннисистки проведут второй финальный матч подряд. Ранее на соревнованиях в Мадриде, в решающем противостоянии сильнее оказалась Ига Свентек.