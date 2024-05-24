Медведев назвал причину, по которой может не выступить на ОИ
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде, которая пройдет в Париже.
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде, которая пройдет в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир проведут на грунтовых кортах, на которых ежегодно проводится «Ролан Гаррос».
«Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на “Ролан Гаррос”, мне категорически не нравятся. Если будут другие, это все меняет. Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95%, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и все такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара. Но вообще главные мысли сейчас — про “Ролан Гаррос”, а потом уже будем сопоставлять остальное», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.