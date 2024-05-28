Надаль пропустит Уимблдон из-за желания сыграть на Олимпиаде

«Похоже, что сейчас мне будет сложно перейти на травяные покрытия, а потом вернуться к грунту ради Олимпиады. Нужно все проанализировать, но я не думаю, что это будет умное решение. В первую очередь, из-за всего, что произошло с моим телом», — приводит слова Надаля Tennis Letter.

Ранее Надаль вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», проиграв представителю Германии Александру Звереву.

Соревнования на травяном покрытии начнутся в середине июня и закончатся в середине июля. Третий в сезоне турнир «Большого шлема» «Уимблдон» пройдет с 1 июля по 14 июля.

Летние Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Теннисный турнир проведут на грунтовых кортах, на которых ежегодно проводится «Ролан Гаррос».

Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.