Надаль пропустит Уимблдон из-за желания сыграть на Олимпиаде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сомневается, что сможет выступить на Уимблдоне.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сомневается, что сможет выступить на Уимблдоне.
«Похоже, что сейчас мне будет сложно перейти на травяные покрытия, а потом вернуться к грунту ради Олимпиады. Нужно все проанализировать, но я не думаю, что это будет умное решение. В первую очередь, из-за всего, что произошло с моим телом», — приводит слова Надаля Tennis Letter.
Ранее Надаль вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», проиграв представителю Германии Александру Звереву.
Соревнования на травяном покрытии начнутся в середине июня и закончатся в середине июля. Третий в сезоне турнир «Большого шлема» «Уимблдон» пройдет с 1 июля по 14 июля.
Летние Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Теннисный турнир проведут на грунтовых кортах, на которых ежегодно проводится «Ролан Гаррос».
Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.