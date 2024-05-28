Бадоса и Циципас сыграют в парном разряде на «Ролан Гаррос»

«Да, мы снова вместе. Я объясню, потому что люди придумывают о нас разные истории. Паула не сделала ничего плохого, как и я. Казалось, что совместить эти две вещи (личную и профессиональную жизнь) — непосильная задача, и я принял решение сделать перерыв. Через две или три недели я понял, что она — человек, который меня очень поддерживал, и, когда она снова пыталась договориться со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу», — сказал Циципас журналистам.