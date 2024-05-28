Бадоса и Циципас сыграют в парном разряде на «Ролан Гаррос»
Теннисисты Паула Бадоса и Стефанос Циципас выступят в смешанном парном разряде на «Ролан Гаррос».
Теннисисты Паула Бадоса и Стефанос Циципас выступят в смешанном парном разряде на «Ролан Гаррос».
Бадоса и Циципас получили уайлд-кард от организаторов турнира. В первом круге микст соревнований они встретятся с парой Эна Сибахара (Япония) и Натаниэль Ламмонс (США).
Ранее Стефанос Циципас сообщил, что они с Паулой Бадосой снова вместе.
«Да, мы снова вместе. Я объясню, потому что люди придумывают о нас разные истории. Паула не сделала ничего плохого, как и я. Казалось, что совместить эти две вещи (личную и профессиональную жизнь) — непосильная задача, и я принял решение сделать перерыв. Через две или три недели я понял, что она — человек, который меня очень поддерживал, и, когда она снова пыталась договориться со мной о встрече, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу», — сказал Циципас журналистам.
В начале мая испанская теннисистка объявила о расставании с Циципасом. Их отношения начались летом прошлого года. Сама Бадоса говорила, что начало отношений выпало на тяжелый период для спортсменки из-за травмы спины.
Также вчера, 27 мая, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер подтвердил, что он встречается с российской теннисисткой Анной Калинской. Позднее сама Анна высказалась об отношениях с Янником.