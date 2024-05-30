Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

«Спасибо всем за поддержу, всегда приятно играть перед вами. Возможно, вам весело смотреть, но моей команде точно нет — они каждый раз напрягаются, когда я делаю дроп-шот. Погода не самая лучшая. Наверное, я вернусь в отель, накроюсь одеялом, выпью горячего чаю и посмотрю Netflix… вот такое настроение», — сказала Соболенко на послематчевом интервью.