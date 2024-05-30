Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в матче второго круга «Ролан Гаррос» обыграла японскую теннисистку Моюку Утидзиму.
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в матче второго круга «Ролан Гаррос» обыграла японскую теннисистку Моюку Утидзиму.
Встреча завершилась в пользу белорусской теннисистки в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 2 минуты.
«Спасибо всем за поддержу, всегда приятно играть перед вами. Возможно, вам весело смотреть, но моей команде точно нет — они каждый раз напрягаются, когда я делаю дроп-шот. Погода не самая лучшая. Наверное, я вернусь в отель, накроюсь одеялом, выпью горячего чаю и посмотрю Netflix… вот такое настроение», — сказала Соболенко на послематчевом интервью.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Соболенко встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах Парижа и завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает €53,4 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира полька Ига Свентек.