Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»

В матче четвертого круга 24-летняя уроженка Москвы обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3). Встреча против 19-й ракетки мира продолжалась 1 час 11 минут. Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи реализованных брейк-пойнтов. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

После матча Рыбакина и Свитолина подошли к сетке и обменялись рукопожатием. Ранее первая ракетка Украины заявляла, что не собирается пожимать руку теннисисткам из России и Белоруссии. До 2018 года Рыбакина выступала под российским флагом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241578&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рыбакина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Ее соперницей станет итальянка Жасмин Паолини, которая в параллельной встрече обыграла россиянку Элину Аванесян (4:6, 6:0, 6:1).