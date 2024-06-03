14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Источник: Reuters

В матче четвертого круга 24-летняя уроженка Москвы обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3). Встреча против 19-й ракетки мира продолжалась 1 час 11 минут. Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи реализованных брейк-пойнтов. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

После матча Рыбакина и Свитолина подошли к сетке и обменялись рукопожатием. Ранее первая ракетка Украины заявляла, что не собирается пожимать руку теннисисткам из России и Белоруссии. До 2018 года Рыбакина выступала под российским флагом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыбакина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Ее соперницей станет итальянка Жасмин Паолини, которая в параллельной встрече обыграла россиянку Элину Аванесян (4:6, 6:0, 6:1).

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек.

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