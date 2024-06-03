Рыбакина обыграла Свитолину и вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
В матче четвертого круга 24-летняя уроженка Москвы обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3). Встреча против 19-й ракетки мира продолжалась 1 час 11 минут. Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи реализованных брейк-пойнтов. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.
После матча Рыбакина и Свитолина подошли к сетке и обменялись рукопожатием. Ранее первая ракетка Украины заявляла, что не собирается пожимать руку теннисисткам из России и Белоруссии. До 2018 года Рыбакина выступала под российским флагом.
Рыбакина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Ее соперницей станет итальянка Жасмин Паолини, которая в параллельной встрече обыграла россиянку Элину Аванесян (4:6, 6:0, 6:1).
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек.