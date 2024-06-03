Элина Аванесян вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв Паолини

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису занимающая 70-ю строчку в рейтинге WTA Элина Аванесян встречалась с итальянкой Ясмин Паолини, 15-й ракеткой мира. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился поражение Аванесян в трех сетах — 6:4, 0:6, 1:6.

В четвертьфинале Паолини сыграет с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, которая в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину.

Единственной россиянкой в женской одиночной сетке остается 17-летняя Мирра Андреева, которая 3 июня в четвертом круге «Ролан Гаррос» сыграет с экс-россиянкой Варварой Грачевой, ныне представляющей Францию.