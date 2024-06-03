Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В матче ⅛ финала Соболенко в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 обыграла американку Эмму Наварро. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Благодаря этой победе счет личных встреч между спортсменками стал 1−1. Ранее в марте на турнире в Индиан-Уэллсе Наварро обыграла Соболенко в матче четвертого круга со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет победительница матча между представляющей Францию Варварой Грачевой и 17-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Арина Соболенко занимает вторую строчку в мировом рейтинге, в январе этого года она во второй раз подряд выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего на счету 26-летней спортсменки 14 выигранных титулов под эгидой WTA.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина также вышла в четвертьфинал турнира, обыграв украинку Элину Свитолину. За выход в полуфинал Рыбакина поборется с итальянкой Жасмин Паолини.