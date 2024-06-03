Медведев проиграл де Минауру в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Пятая ракетка мира из России завершает выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Пятая ракетка мира из России завершает выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом круге проходящего на грунтовом покрытии турнира Большого шлема россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру (11-я строчка мирового рейтинга ATP) в четырех сетах — 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. С поражением Даниила в мужской одиночной сетке более не осталось теннисистов из России.
Это была девятая встреча Медведева и Де Минаура, теперь счет в противостоянии — 6−3 в пользу россиянина. Де Минаур стал первым австралийцем, прошедшем в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» за последние 20 лет, — в 2004 до этой стадии добрался Ллейтон Хьюитт.
В четвертьфинале Алекс сыграет с победителем встречи между представителем Германии Александром Зверевым и датчанином Хольгером Руне.
Открытый чемпионат Франции — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более 53,47 млн евро. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.