Рыбакина рассказала, что ей мешает стать первой ракеткой мира
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана рассказала о своих шансах стать первой ракеткой мира.
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана рассказала о своих шансах стать первой ракеткой мира.
Наивысшей позицией Рыбакиной в рейтинге WTA является третья строчка (в июне 2023 года). На данный момент первая ракетка мира — польская теннисистка Ига Швентек. Арина Соболенко из Беларуси находится на второй позиции. Американка Кори Гауфф — на третьей строчке рейтинга.
«Это еще и от других игроков зависит. Стараюсь быть солидной в ключевые моменты. Каждый раз в матчах против Арины или Игы всё решает пара розыгрышей. С ними всегда тяжелые матчи. Они тоже потрясающе выступают. Это соревнование», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.
Также Елена ответила на вопрос, какой из турниров Большого шлема считает своим любимым.
«Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир “Большого шлема” — потрясающий, когда стадион битком, но о Уимблдоне я мечтала с детства», — добавила Рыбакина.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Рыбакина в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину. В четвертьфинале четвертая ракетка мира из Казахстана сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
«Ролан Гаррос» — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более 53,47 млн евро. Действующей победительницей в одиночном разряде является представительница Польши Ига Швентек.