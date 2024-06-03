Рыбакина рассказала, что ей мешает стать первой ракеткой мира

Наивысшей позицией Рыбакиной в рейтинге WTA является третья строчка (в июне 2023 года). На данный момент первая ракетка мира — польская теннисистка Ига Швентек. Арина Соболенко из Беларуси находится на второй позиции. Американка Кори Гауфф — на третьей строчке рейтинга.

«Это еще и от других игроков зависит. Стараюсь быть солидной в ключевые моменты. Каждый раз в матчах против Арины или Игы всё решает пара розыгрышей. С ними всегда тяжелые матчи. Они тоже потрясающе выступают. Это соревнование», — сказала казахстанская теннисистка на пресс-конференции.

Также Елена ответила на вопрос, какой из турниров Большого шлема считает своим любимым.

«Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир “Большого шлема” — потрясающий, когда стадион битком, но о Уимблдоне я мечтала с детства», — добавила Рыбакина.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Рыбакина в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину. В четвертьфинале четвертая ракетка мира из Казахстана сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.