Джокович рискует упасть на третью строчку рейтинга ATP

Накануне 37-летний теннисист снялся с турнира из-за травмы мениска. Джокович не сумел защитить рейтинговые очки за прошлогодний титул, из-за чего на следующей неделе потеряет звание первой ракетки мира и уступит его итальянцу Яннику Синнеру.

При этом Джокович рискует оказаться на третьей строчке мирового рейтинга. Это станет возможным в том случае, если испанец Карлос Алькарас одержит победу на «Ролан Гаррос». В таком случае у Алькараса будет больше очков, чем у Джокович (8580 против 8360), что позволит ему подняться на вторую строчку рейтинга АТР.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарасу предстоит сыграть с Синнером. По личным встречам у теннисистов паритет — 4−4.

Джокович возглавлял мировой рейтинг с сентября 2023 года на протяжении 39 недель подряд. Всего 37-летний серб провел в качестве первой ракетки рекордные 428 недель. Также Джокович является самым возрастным лидером одиночного рейтинга АТР в истории.