СМИ: Джокович пропустит Уимблдон из-за травмы колена

4 июня 37-летний теннисист снялся с Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» из-за травмы мениска, которую получил ранее в матче с Франсиско Серундоло.

Сегодня, 5 июня, Джоковичу сделают операцию в одной из клиник Парижа. По информации источника, ему потребуется три недели на восстановление, из-за этого спортсмен пропустит Уимблдон, который пройдет с 1-го по 14 июля на травяных кортах Лондона.

Отмечается, что решение об операции было принято потому, что серб хочет сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. В коллекции 24-кратного победителя турниров Большого шлема только одна бронзовая награда с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Джокович проиграл в матче за бронзу, в 2016 году в Рио-де-Жанейро он вылетел в первом круге соревнований, на Олимпийских играх в Токио Джокович вновь не смог выиграть бронзовую медаль, уступив испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Джокович не сумел защитить рейтинговые очки за прошлогодний титул на «Ролан Гаррос», из-за чего на следующей неделе потеряет звание первой ракетки мира и уступит его итальянцу Яннику Синнеру.