Восемь российских теннисистов могут выступить на Олимпиаде-2024

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева, которая благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции получила четвертую путевку», — сказал Тарпищев.

Отбор на теннисный олимпийский турнир проводится на основании рейтингов ATP и WTA. В каждом разрядке сыграют по 64 игрока — 56 отбираются через рейтинг, еще

по восемь приглашений выдает Международная федерация тенниса (ITF). От каждой страны на Олимпиаду могут поехать четверо мужчин и четыре женщины.

Накануне 17-летняя Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:7, 6:4, 6:4) и вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Благодаря этом успеху она поднялась на 23-е место в лайв-рейтинге WTA, которое гарантирует ей олимпийскую путевку в Париж.

На предыдущих Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали. В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото, обыграв в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.