Первая ракетка мира Ига Свентек не сыграет на турнире в Берлине

«Из-за общей физической и ментальной усталости после напряженных девяти недель мне, к сожалению, приходится отказаться от участия в турнире, чтобы отдохнуть и восстановиться», — приводит слова Свентек пресс-служба WTA.

Турнир на травяных кортах Берлина пройдет с 17 по 23 июня.

Ранее Свентек в четвертый раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». В финальном матче Свентек обыграла представительницу Италии Джасмин Паолини в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

В преддверии «Ролан Гаррос» польская спортсменка выиграла два турнира категории WTA 1000 в Мадриде и Риме, в обоих финалах она обыграла белорусскую теннисистку третью ракетку мира Арину Соболенко.

Всего в активе Свентек пять побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2020, 2022, 2023 и 2024 году она выиграла «Ролан Гаррос». Также в 2022 году Свентек стала победительницей Открытого чемпионата США, обыграв в решающем матче представительницу Туниса Онс Жабер.