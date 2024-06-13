Уимблдон объявил о рекордных призовых в истории турнира

По сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличился на 11,5% или на £5,3 млн. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по £2,7 млн. Это больше на £350 тысяч или на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Также проигравшие в первом круге турнира получат более £60 тысяч, что станет самым большим вознаграждением в истории турниров Большого шлема.