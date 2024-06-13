Уимблдон объявил о рекордных призовых в истории турнира
Призовой фонд третьего в сезоне турнира Большого шлема станет рекордным в истории и составит £50 млн, сообщает Daily Mail.
Призовой фонд третьего в сезоне турнира Большого шлема станет рекордным в истории и составит £50 млн, сообщает Daily Mail.
Председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебора Джевонс заявила на пресс-конференции, что призовой фонд турнира составит £50 млн (€59,2 млн).
По сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличился на 11,5% или на £5,3 млн. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по £2,7 млн. Это больше на £350 тысяч или на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Также проигравшие в первом круге турнира получат более £60 тысяч, что станет самым большим вознаграждением в истории турниров Большого шлема.
Ранее завершился Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос», общий призовой фонд турнира составил €53,4 млн.
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля на травяных кортах Лондона. В прошлом году победу на турнире в мужском одиночном разряде одержал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале Новака Джоковича. А у женщин выиграла представительница Чехии Маркета Вондроушова, в решающем матче она была сильнее Онс Жабер из Туниса.