Всех российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже
Восемь теннисистов из России смогут выступить на Олимпийских играх в Париже.
Восемь теннисистов из России смогут выступить на Олимпийских играх в Париже.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Международная теннисная федерация (ITF) допустила восемь россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».
На Олимпийские игры от России смогут поехать восемь спортсменов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов — в рамках мужского олимпийского турнира, а Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова — женского.
На предыдущих Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали. В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото, обыграв в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.
Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом до сих пор неясно, допустят ли россиян к парным и микст-турнирам, так как МОК запретил российским спортсменам участвовать во всех командных соревнованиях.