Всех российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Международная теннисная федерация (ITF) допустила восемь россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

На Олимпийские игры от России смогут поехать восемь спортсменов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов — в рамках мужского олимпийского турнира, а Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова — женского.

На предыдущих Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали. В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото, обыграв в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. В мужском одиночном разряде Карен Хачанов завоевал серебряную медаль.