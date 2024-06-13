Надаль объяснил свое решение пропустить Уимблдон-2024
22-кратный победитель турниров Большого шлема не сыграет на главном турнире травяного сезона.
22-кратный победитель турниров Большого шлема не сыграет на главном турнире травяного сезона.
Экс‑первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что не выступит на предстоящем Уимблдонском турнире, так как не хочет менять игровое покрытие в преддверии Олимпиады.
«Я буду участвовать в Играх в Париже — моей последней Олимпиаде в карьере. Мы приняли решение, что для моего тела будет лучше, если я не буду менять покрытие и продолжу играть на грунте. Только по этой причине я буду вынужден пропустить Уимблдон.
Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я буду играть на турнире в шведском Бостаде. Там я выступал в начале своей карьеры и отлично проводил время как на корте, так и за его пределами. С нетерпением жду встречи с фанатами там», — написал Надаль в социальных сетях.
В 2024 году Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля. Надаль дважды в карьере побеждал на турнире — в 2008 и 2010 годах.
38-летний испанец является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году он в финале одиночного турнира обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса, а в 2016 году в паре с Марком Лопесом был сильнее румынского дуэта Хория Текэу — Флорин Мерджа.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир состоится на грунтовых кортах.