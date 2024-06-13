Надаль объяснил свое решение пропустить Уимблдон-2024

«Я буду участвовать в Играх в Париже — моей последней Олимпиаде в карьере. Мы приняли решение, что для моего тела будет лучше, если я не буду менять покрытие и продолжу играть на грунте. Только по этой причине я буду вынужден пропустить Уимблдон.



Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я буду играть на турнире в шведском Бостаде. Там я выступал в начале своей карьеры и отлично проводил время как на корте, так и за его пределами. С нетерпением жду встречи с фанатами там», — написал Надаль в социальных сетях.