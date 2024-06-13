19:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль объяснил свое решение пропустить Уимблдон-2024

22-кратный победитель турниров Большого шлема не сыграет на главном турнире травяного сезона.

Источник: Reuters

Экс‑первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что не выступит на предстоящем Уимблдонском турнире, так как не хочет менять игровое покрытие в преддверии Олимпиады.

«Я буду участвовать в Играх в Париже — моей последней Олимпиаде в карьере. Мы приняли решение, что для моего тела будет лучше, если я не буду менять покрытие и продолжу играть на грунте. Только по этой причине я буду вынужден пропустить Уимблдон.

Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я буду играть на турнире в шведском Бостаде. Там я выступал в начале своей карьеры и отлично проводил время как на корте, так и за его пределами. С нетерпением жду встречи с фанатами там», — написал Надаль в социальных сетях.

В 2024 году Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля. Надаль дважды в карьере побеждал на турнире — в 2008 и 2010 годах.

38-летний испанец является двукратным олимпийским чемпионом. В 2008 году он в финале одиночного турнира обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса, а в 2016 году в паре с Марком Лопесом был сильнее румынского дуэта Хория Текэу — Флорин Мерджа.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир состоится на грунтовых кортах.

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