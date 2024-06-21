Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в Берлине

Сегодня, 21 июня, Елена Рыбакина в матче ¼ финала встречалась с белоруской Викторией Азаренко. В первом сете при счете 3:1 в пользу Азаренко Рыбакина схватилась за живот и ушла в подтрибунное помещение. Спортсменка не смогла вернуться на корт и снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

После того, как стало понятно, что Рыбакина не выйдет на корт, Азаренко позвала с трибун своего сына Лео и нескольких зрителей. Спортсменка с сыном сыграли пару розыгрышей и сделали общее фото с болельщиками на память.

19-я ракетка мира Азаренко вышла в полуфинал без борьбы. Ее соперница определится в матче между третьей ракеткой мира Ариной Соболенко и россиянкой Анной Калинской. Калинская также прошла в четвертьфинал на отказе соперницы. В матче второго круга чешка Маркета Вондроушова получила травму и не смогла продолжить борьбу.