Уимблдон потребует у россиян подписать декларацию о нейтралитете

«Теннисисты из России и Белоруссии для участия в турнире в прошлом году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — приводит слова представителя турнира ТАСС.

Третий в сезоне турнир Большого Шлема Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля на травяных кортах в Лондоне. В прошлом году в женском одиночном разряде соревнования выиграла чешская теннисистка Маркета Вондроушова, обыгравшая в финале представительницу Туниса Онс Жабер. В мужской сетке победу одержал испанец Карлос Алькарас, в финале он был сильнее серба Новака Джоковича.

Ранее председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Дебора Джевонс заявила на пресс-конференции, что призовой фонд Уимблдона составит рекордные £50 млн (€59,2 млн).

По сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличился на 11,5% или на £5,3 млн. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по £2,7 млн. Это больше на £350 тысяч или на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Также проигравшие в первом круге турнира получат более £60 тысяч, что станет самым большим вознаграждением в истории турниров Большого шлема.