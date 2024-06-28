Хачанов и Карацев сыграют друг с другом на старте Уимблдона
В первом раунде самого престижного турнира на травяном покрытии состоится противостояние двух российских теннисистов — Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым.
В первом раунде самого престижного турнира на травяном покрытии состоится противостояние двух российских теннисистов — Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым.
Прошла жеребьевка основного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге сыграет с Александром Ковачевичем из США, а шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублев сразится с Франсиско Комесаньей из Аргентины.
Помимо упомянутых спортсменов, в первом круге Уимблдона примут участие еще двое теннисистов из России. Павлу Котову будет противостоять австралиец Джордан Томпсон, а Роман Сафиуллин встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в первом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфман. Действующий победитель испанец Карлос Алькарас встретится с эстонцем Марком Лаялом, а Новак Джокович — с Витом Копривой из Чехии.
Турнир «Большого шлема» на травяном покрытии состоится с 1 по 14 июля.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.