Хачанов и Карацев сыграют друг с другом на старте Уимблдона

Прошла жеребьевка основного этапа Уимблдона-2024 среди мужчин. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге сыграет с Александром Ковачевичем из США, а шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублев сразится с Франсиско Комесаньей из Аргентины.

Помимо упомянутых спортсменов, в первом круге Уимблдона примут участие еще двое теннисистов из России. Павлу Котову будет противостоять австралиец Джордан Томпсон, а Роман Сафиуллин встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в первом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфман. Действующий победитель испанец Карлос Алькарас встретится с эстонцем Марком Лаялом, а Новак Джокович — с Витом Копривой из Чехии.

Турнир «Большого шлема» на травяном покрытии состоится с 1 по 14 июля.