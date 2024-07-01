Анастасия Павлюченкова стартовала на Уимблдоне с победы

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В матче первого круга Павлюченкова обыграла американку Тейлор Таунсенд в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Во втором круге третьего в сезоне турнира Большого шлема 28-я ракетка мира Павлюченкова сыграет с китаянкой Чжу Линь.

На счету 32-летней Павлюченковой 12 титулов под эгидой WTA. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в 2021 году. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а также в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

В другом матче сменившая спортивное гражданство экс-россиянка Варвара Грачева обыграла украинку Лесю Цуренко. Встреча первого круга завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу представляющей Францию Грачевой. Во втором круге соперницей 23-летней теннисистки станет победительница матча между представительницей Украины Даяной Ястремской и аргентинкой Надией Подороска.