Анастасия Павлюченкова стартовала на Уимблдоне с победы
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прошла во второй круг Уимблдона.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прошла во второй круг Уимблдона.
В матче первого круга Павлюченкова обыграла американку Тейлор Таунсенд в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.
Во втором круге третьего в сезоне турнира Большого шлема 28-я ракетка мира Павлюченкова сыграет с китаянкой Чжу Линь.
На счету 32-летней Павлюченковой 12 титулов под эгидой WTA. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в 2021 году. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а также в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
В другом матче сменившая спортивное гражданство экс-россиянка Варвара Грачева обыграла украинку Лесю Цуренко. Встреча первого круга завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу представляющей Францию Грачевой. Во втором круге соперницей 23-летней теннисистки станет победительница матча между представительницей Украины Даяной Ястремской и аргентинкой Надией Подороска.
Третий в сезоне турнир Большого шлема завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составит рекордные £50 млн. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат £2,7 млн, а финалисты — £1,4 млн.