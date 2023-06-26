Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство на французское

Сегодня, 26 июня, 22-летняя теннисистка дебютирует под французским флагом на турнире WTA в немецком Бад-Хомбурге. Ее соперницей станет румынская теннисистка Жаклин Кристиан.

Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. В 2020 году теннисистка начала процесс получения французского гражданства и в начале июня этого года получила все необходимые документы.