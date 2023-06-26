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09:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство на французское

Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила российскую теннисистку Варвару Грачеву как представительницу Франции.

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Источник: AP 2022

Сегодня, 26 июня, 22-летняя теннисистка дебютирует под французским флагом на турнире WTA в немецком Бад-Хомбурге. Ее соперницей станет румынская теннисистка Жаклин Кристиан.

Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. В 2020 году теннисистка начала процесс получения французского гражданства и в начале июня этого года получила все необходимые документы.

В одиночном рейтинге WTA Грачева занимает 43-е место. После перехода под французский флаг она станет второй ракеткой Франции.

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Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство на французское
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