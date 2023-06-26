Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство на французское
Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила российскую теннисистку Варвару Грачеву как представительницу Франции.
Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила российскую теннисистку Варвару Грачеву как представительницу Франции.
Сегодня, 26 июня, 22-летняя теннисистка дебютирует под французским флагом на турнире WTA в немецком Бад-Хомбурге. Ее соперницей станет румынская теннисистка Жаклин Кристиан.
Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. В 2020 году теннисистка начала процесс получения французского гражданства и в начале июня этого года получила все необходимые документы.
В одиночном рейтинге WTA Грачева занимает 43-е место. После перехода под французский флаг она станет второй ракеткой Франции.