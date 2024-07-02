Действующая чемпионка Уимблдона вылетела уже в первом круге

В первом круге турнира «Большого шлема» на травяном покрытии 25-летняя Вондроушова уступила 83-й ракетке мира Джессике Бузас Манейро из Испании со счетом 4:6, 2:6.

Действующая чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге впервые с 1994 года, когда Штеффи Граф уступила Лори Макнил из США.

21-летняя Бузас Манейро впервые в карьере вышла во второй круг на турнире «Большого шлема». Ее следующей соперницей будет победительница пары Кристина Буча (Испания) — Ана Богдан (Румыния).

В 2023 году Маркета Вондроушова в финале Уимблдона обыграла представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.