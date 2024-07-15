«Отдал всего себя, боролся до конца». Медведев — об Уимблдоне
Российский теннисист второй год подряд дошел до полуфинала, где вновь уступил будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу (7:6. 3:6, 4:6, 4:6).
Российский теннисист второй год подряд дошел до полуфинала, где вновь уступил будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу (7:6. 3:6, 4:6, 4:6).
«Уимблдон. Я отдал всего себя, боролся до конца и должен быть доволен собой, но всегда хочется большего. Большие поздравления Карлосу, ты просто был слишком хорош. Увидимся в следующем году», — написал Медведев в соцсетях.
По ходу турнира Медведев обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3).
У Медведева осталось менее двух недель на отдых и подготовку в Олимпийским играм. В Париже он выступит как в одиночном разряде, так и в парном (вместе с Романом Сафиуллиным).