Рублев и Хачанов потеряли позиции в рейтинге ATP

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. Также свои позиции в топ-3 сохранили серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции. Андрей Рублев после поражения во втором круге турнира АТР в Бостаде опустился на девятую строчку, пропустив вперед норвежца Каспера Рууда.

В топ-20 рейтинга ворвался 20-летний француз Артюр Фис, который поднялся в рейтинге сразу на восемь позиций. Он опередил россиянина Карена Хачанова, который теперь занимает 22-ю строчку.

Рейтинг АТР от 22 июля:

(1). Янник Синнер (Италия) — 9570 очков; (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460; (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130; (4). Александр Зверев (Германия) — 7295; (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525; (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185; (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105; (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925; (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830; (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770…

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830…

62 (60). Павел Котов (Россия) — 814…

67 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…

107 (109). Аслан Карацев (Россия) — 580.