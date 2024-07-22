Рублев и Хачанов потеряли позиции в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. Также свои позиции в топ-3 сохранили серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции. Андрей Рублев после поражения во втором круге турнира АТР в Бостаде опустился на девятую строчку, пропустив вперед норвежца Каспера Рууда.
В топ-20 рейтинга ворвался 20-летний француз Артюр Фис, который поднялся в рейтинге сразу на восемь позиций. Он опередил россиянина Карена Хачанова, который теперь занимает 22-ю строчку.
Рейтинг АТР от 22 июля:
На этой неделе пройдут турниры категории АТР-250 в Атланте (США), Умаге (Хорватия) и Кицбюэле (Австрия). В субботу, 27 июля, стартует олимпийский теннисный турнир в Париже, который пройдет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».