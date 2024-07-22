10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев и Хачанов потеряли позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Источник: Reuters

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. Также свои позиции в топ-3 сохранили серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции. Андрей Рублев после поражения во втором круге турнира АТР в Бостаде опустился на девятую строчку, пропустив вперед норвежца Каспера Рууда.

В топ-20 рейтинга ворвался 20-летний француз Артюр Фис, который поднялся в рейтинге сразу на восемь позиций. Он опередил россиянина Карена Хачанова, который теперь занимает 22-ю строчку.

Рейтинг АТР от 22 июля:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 очков;
  2. (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;
  4. (4). Александр Зверев (Германия) — 7295;
  5. (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;
  6. (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185;
  7. (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;
  8. (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925;
  9. (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830;
  10. (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770…
    22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830…
    62 (60). Павел Котов (Россия) — 814…
    67 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
    107 (109). Аслан Карацев (Россия) — 580.

На этой неделе пройдут турниры категории АТР-250 в Атланте (США), Умаге (Хорватия) и Кицбюэле (Австрия). В субботу, 27 июля, стартует олимпийский теннисный турнир в Париже, который пройдет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь