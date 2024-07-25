Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA в Румынии

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Андреева реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница сделала два эйса, реализовала 6 брейк-поинтов из 15 и допустила три двойные ошибки. По ходу решающего сета 17-летняя россиянка сумела отыграть у Данилович два матч-пойнта.

Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA. Ее соперница по решающему матчу определится в противостоянии россиянки Элины Аванесян и француженки Хлоэ Паке.

Финал турнира WTA в Яссах состоится в пятницу, 26 июля. На следующий день Андреева дебютирует на Олимпийских играх в Париже в матче против представительницы Польши Магды Линетт.