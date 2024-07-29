Мирра Андреева поднялась на девять позиций в рейтинге WTA

Андреева повторила свое июньское достижение, тогда спортсменка впервые в карьере вошла в топ-25 рейтинга WTA и расположилась на 23-м месте. После победы на турнире в Румынии, где Андреева обыграла соотечественницу Элину Аванесян и выиграла первый титул на уровне WTA, 17-летняя теннисистка поднялась на девять позиций и вновь оказалась на 23-й строчке рейтинга.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает победительница пяти турниров Большого шлема из Польши Ига Свентек. На второй строчке располагается американка Коко Гауфф, тройку лидеров замыкает белоруска Арина Соболенко.

На проходящих в Париже Олимпийских играх Андреева не смогла выйти во второй круг соревнований в одиночном разряде. В первом раунде россиянка уступила представительнице Польши Магде Линетт со счетом 3:6, 4:6.

Напомним, что на Олимпиаде Андреева также выступает в парном разряде с Дианой Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.