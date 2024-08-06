Элина Аванесян подтвердила смену спортивного гражданства

Ранее WTA на своем официальном сайте сменила гражданство 21-летней спортсменки на армянское.

«Для меня большая честь сообщить, что я получила армянское гражданство, и с гордостью буду представлять Армению на турнире в Цинциннати в понедельник. Это путешествие было невероятным. Я рада возможности показать свои лучшие качества на площадке и играть за родину своих предков. Спасибо всем за вашу непоколебимую поддержку!» — написала Аванесян в соцсетях.

Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати стартует 13 августа и завершится 19 августа. В нем примут участие прошлогодняя победительница американка Коко Гауфф, первая ракетка мира из Польши Ига Свентек, белоруска Арина Соболенко, представляющая Казахстан Елена Рыбакина. А также россиянки Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и серебряные призеры Олимпийских игр в Париже в парном разряде Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Элина Аванесян занимает 58-е место в мировом рейтинге. Она не имеет титулов в одиночном разряде на уровне WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в ⅛ финала на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в 2023 и 2024 годах.