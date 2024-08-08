Надаль снялся с Открытого чемпионата США по теннису

Место 38-летнего испанца в сетке турнира займет американец Маккензи Макдональд.



«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания. Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.



Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open! Моим следующим турниром станет Кубок Лейвера в Берлине», — написал Надаль.