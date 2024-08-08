Надаль снялся с Открытого чемпионата США по теннису
Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил в соцсетях, что не сыграет на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).
Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил в соцсетях, что не сыграет на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).
Место 38-летнего испанца в сетке турнира займет американец Маккензи Макдональд.
«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания. Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.
Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open! Моим следующим турниром станет Кубок Лейвера в Берлине», — написал Надаль.
Таким образом, Надаль пропустит три из четырех турнира Большого шлема в этом сезоне. Ранее он снимался с Australian Open и Уимблдона, а на «Ролан Гаррос» вылетел уже в первом круге, уступив немцу Александру Звереву (3:6, 6:7, 3:6).
Надаль является четырехкратным победителем US Open. Он выигрывал турнир в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.
US Open пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Проведение Кубка Лейвера запланировано на
Ранее Надаль заявлял о планах закончить теннисную карьеру в этом году.