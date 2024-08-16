Андреева повторила достижение Шараповой и Курниковой в WTA-туре

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Андреева выполнила шесть подач навылет, реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. На счету ей соперницы пять эйсов, ни одного реализованного брейк-пойнта и 11 двойных ошибок.
Плишкова стала третьей экс-первой ракеткой мира за календарный год, которых обыграла Андреева до наступления совершеннолетия. В мае-июне на «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка обыграла двух бывших первых ракеток мира из Беларуси — Викторию Азаренко и Арину Соболенко.
Андреева стала пятой теннисисткой с подобным достижением. Ранее столь впечатляющий старт во взрослом теннисе удавался Мартине Хингис (1996), Анне Курниковой (1998), Серене Уильямс (1999) и Марии Шараповой (2004−05).
В третьем круге турнира Андреева сыграет с пятой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову (7:6, 6:3). 28-летняя итальянка является одной из главных соперниц Андреевой в этом году — в июне она обыграла ее в полуфинале «Ролан Гаррос», а в этом месяце вместе с Сарой Эррани взяла вверх над ней и Дианой Шнайдер в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде.
Турнир в Цинциннати завершится 19 августа. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла чешку Каролину Мухову (6:3, 6:4). Гауфф не сможет защитить титул, после того как во втором круге она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (4:6, 6:2, 4:6).