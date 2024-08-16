Андреева повторила достижение Шараповой и Курниковой в WTA-туре

В третьем круге турнира Андреева сыграет с пятой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову (7:6, 6:3). 28-летняя итальянка является одной из главных соперниц Андреевой в этом году — в июне она обыграла ее в полуфинале «Ролан Гаррос», а в этом месяце вместе с Сарой Эррани взяла вверх над ней и Дианой Шнайдер в финале олимпийского теннисного турнира в парном разряде.