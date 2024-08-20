Арина Соболенко вернула себе звание второй ракетки мира

Накануне Соболенка стала победительницей престижного турнира в Цинциннати. В финале белорусская спортсменка обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Для 26-летней Соболенко этот титул стал 15-м в карьере и шестым на турнирах категории WTA 1000. В этом году она одержала пятую победу над теннисистками из топ-10.
В обновленном мировом рейтинге, опубликованном на сайте WTA, Соболенко вернулась на вторую строчку, обойдя американку Коко Гауфф. Лидером остается польская теннисистка Ига Свентек.
Россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева обновили карьерный рекорд, поднявшись на 18-ю и 21-ю строчку соответственно. Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, она занимает 12-е место. На одну позицию поднялась Людмила Самсонова, теперь она располагается на 16-й строчке. Также на две строчки поднялась Анастасия Павлюченкова, 33-летняя спортсменка занимает 26-е место.
Напомним, 26 августа, в Нью-Йорке стартует последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. В прошлом году Арина Соболенко вышла в финал соревнований, где уступила Коко Гауфф в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 2:6.