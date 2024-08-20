Арина Соболенко вернула себе звание второй ракетки мира

Накануне Соболенка стала победительницей престижного турнира в Цинциннати. В финале белорусская спортсменка обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Для 26-летней Соболенко этот титул стал 15-м в карьере и шестым на турнирах категории WTA 1000. В этом году она одержала пятую победу над теннисистками из топ-10.