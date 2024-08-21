ATP объявила о проведении нового турнира в Белграде

Турнир в столице Сербии пройдет с 3 по 9 ноября. Его проведут на крытом хард-корте Белградской арены, многофункциональной площадки, принимавшей исторические финалы Кубка Дэвиса в 2010 и 2013 годах.
Изначально соревнования должны были провести в испанском Хихоне, но турнир был перенесен в Сербию из-за непредвиденных операционных вопросов. В результате переноса турнир категории АТР 250 будет проводиться в Белграде в течение двух лет.
«Мы благодарны, что нам выпал шанс организовать еще один турнир ATP 250, на этот раз на хардовом покрытии. Белград имеет успешную историю проведения турниров на жестком покрытии, ведь здесь много лет назад были сыграны одни из самых захватывающих матчей и финалов Кубка Дэвиса. Мы рады продолжить эту традицию и попытаться сделать все еще более захватывающим и лучшим, на этот раз с турниром ATP», — приводит слова директора турнира Belgrade Open Джордже Джоковича пресс-служба АТР.
Джордже Джокович — младший брат 24-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича.
Отмечается, что все остальные турниры в календаре ATP Tour на 2024 год остаются без изменений и проводятся по расписанию.