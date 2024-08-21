ATP объявила о проведении нового турнира в Белграде

«Мы благодарны, что нам выпал шанс организовать еще один турнир ATP 250, на этот раз на хардовом покрытии. Белград имеет успешную историю проведения турниров на жестком покрытии, ведь здесь много лет назад были сыграны одни из самых захватывающих матчей и финалов Кубка Дэвиса. Мы рады продолжить эту традицию и попытаться сделать все еще более захватывающим и лучшим, на этот раз с турниром ATP», — приводит слова директора турнира Belgrade Open Джордже Джоковича пресс-служба АТР.