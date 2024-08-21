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WADA оставит за собой право подать апелляцию по делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может подать аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по допинговому делу Янника Синнера.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что первая ракетка мира Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Спортсмен избежал дисквалификации.

Как сообщает Kronen Zeitung, WADA оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, если это будет необходимо.

Хоть Синнер и не был дисквалифицирован он лишится 400 очков и призовых — в Индиан-Уэллсе итальянец дошел до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. 23-летний теннисист заработал на турнире $325 тысяч.

На минувшей неделе Янник Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинцинатти, обыграв в финале американца Фрэнсиса Тиафо в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2.