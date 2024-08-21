WADA оставит за собой право подать апелляцию по делу Синнера

Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Спортсмен избежал дисквалификации.