Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Ранее старшая сестра Мирры Андреевой Эрика также пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв 11-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз. Сейчас Эрика занимает 89-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере обыграла соперницу из топ-20. За выход в полуфинал соревнований Эрика Андреева поборется с представительницей Новой Зеландии Лулу Сун.