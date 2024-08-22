Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В матче второго круга 30-я ракетка мира Александрова обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.
За выход в полуфинал Александрова сыграет с 38-й ракеткой мира китаянкой Юань Юэ, которая обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
Ранее старшая сестра Мирры Андреевой Эрика также пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв 11-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз. Сейчас Эрика занимает 89-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере обыграла соперницу из топ-20. За выход в полуфинал соревнований Эрика Андреева поборется с представительницей Новой Зеландии Лулу Сун.
Турнир категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее завершится 24 августа. Его призовой составляет более $900 тысяч. В прошлом году победительницей соревнований стала хорватка Донна Векич. В финале она обыграла француженку Каролин Гарсию в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 7:5.
Напомним, 26 августа в Нью-Йорке стартует заключительный в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open). Лучший результат Александровой на этом турнире выход в 1/16 финала в 2023 году.