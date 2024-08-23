Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онс Жабер рассказала о травме, из-за которой пропустит US Open

Бывшая вторая ракетка мира из Туниса Онс Жабер поделилась эмоциями после того, как снялась с Открытого чемпионата США.

Источник: БЕЛТА

«Грустно сообщаю, что мое плечо не восстановится к US Open. Чувствую надо выложиться на 100 процентов и сегодня пока невозможно. В жизни бывают взлеты и падения, но иногда в самые негативные моменты нам всем нужно находить позитив. Этот год был очень тяжелым для меня, но я знаю, что где-то там свет.

Я продолжаю улыбаться, как всегда, потому что я благодарна за свою жизнь, мою семью, спонсоров и фанатов, которые всегда меня поддерживали. Всегда благодарна за безусловную поддержку, которую вы все мне приносите.

Обещаю, как только я получу свои силы, я вернусь сильнее», — написала Жабер в соцсетях.

В первом круге Открытого чемпионата США Жабер должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Представительницу Туниса в турнирной сетке заменит бельгийка Элизе Мертенс.

Ранее Жабер из-за травмы плеча также снялась с турнира категории WTA 1000 в Цинциннати и с соревнований в Вашингтоне.

Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open) стартует в Нью-Йорке 26 августа и завершится 8 сентября.