Онс Жабер рассказала о травме, из-за которой пропустит US Open

«Грустно сообщаю, что мое плечо не восстановится к US Open. Чувствую надо выложиться на 100 процентов и сегодня пока невозможно. В жизни бывают взлеты и падения, но иногда в самые негативные моменты нам всем нужно находить позитив. Этот год был очень тяжелым для меня, но я знаю, что где-то там свет.
Я продолжаю улыбаться, как всегда, потому что я благодарна за свою жизнь, мою семью, спонсоров и фанатов, которые всегда меня поддерживали. Всегда благодарна за безусловную поддержку, которую вы все мне приносите.
Обещаю, как только я получу свои силы, я вернусь сильнее», — написала Жабер в соцсетях.
В первом круге Открытого чемпионата США Жабер должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Представительницу Туниса в турнирной сетке заменит бельгийка Элизе Мертенс.
Ранее Жабер из-за травмы плеча также снялась с турнира категории WTA 1000 в Цинциннати и с соревнований в Вашингтоне.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open) стартует в Нью-Йорке 26 августа и завершится 8 сентября.