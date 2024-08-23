Онс Жабер рассказала о травме, из-за которой пропустит US Open

«Грустно сообщаю, что мое плечо не восстановится к US Open. Чувствую надо выложиться на 100 процентов и сегодня пока невозможно. В жизни бывают взлеты и падения, но иногда в самые негативные моменты нам всем нужно находить позитив. Этот год был очень тяжелым для меня, но я знаю, что где-то там свет.



Я продолжаю улыбаться, как всегда, потому что я благодарна за свою жизнь, мою семью, спонсоров и фанатов, которые всегда меня поддерживали. Всегда благодарна за безусловную поддержку, которую вы все мне приносите.



Обещаю, как только я получу свои силы, я вернусь сильнее», — написала Жабер в соцсетях.