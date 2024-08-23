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Теннисист взбесился после поражения в финале отбора на US Open

Американец Максим Кресси уступил сопернику в трех сетах и на эмоциях разбросал вещи по корту.

161-я ракетка мира американский теннисист Максим Кресси разозлился после поражения в финале квалификации US Open.

В решающем сете Кресси упустил три матчбола и проиграл Яну Чоински. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (12:10) в пользу представителя Великобритании. После матча американец начал разбрасывать вещи из сумки по корту.

Кресси мог заработать 100 тысяч за выход в первый круг турнира «Большого шлема».

Основная часть Открытого чемпионата США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.