Рыбакина высказалась о прекращении работы с тренером Вуковым

23 августа Рыбакина сообщила, что больше не сотрудничает с Вуковым.
— Конечно, все по-другому. Мы же работали вместе пять лет. Но у меня все равно есть поддержка от Юрия Щукина, мы с ним обсуждаем тактику и все остальное. Так что я была готова к матчу.
— Почему вы решились на такой шаг прямо перед US Open?
— Не хочу вдаваться в подробности. Это было общее решение — разойтись.
— Хотелось найти новый голос или просто каких-то перемен?
—Я вам сообщу, если ситуация с тренером изменится, — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
Под руководством Вукова в 2019 году Рыбакина впервые вошла в топ-50 мирового рейтинга. В этом же году она выиграла свой первый титул на уровне WTA в Бухаресте и получила номинацию на премию WTA «Новичок года». В 2022 году Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема — Уимблдона. В финале представительница Казахстана обыграла Онс Жабер из Туниса.
Также за карьеру Рыбакина выиграла турниры в Хобарте в 2020 году; Риме и Индиан-Уэллсе в 2023 году; Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте в 2024 году.
Напомним, Елена Рыбакина с победы стартовала на US Open. 25-летняя теннисистка в матче первого круга обыграла представительницу Австралии Дестани Айаву.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составят $100 тысяч.