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Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на US Open

23-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева высказалась о своем выступлении на Открытом чемпионате США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Напомним, Андреева вылетела во втором круге US Open, проиграв 20-летней американке Эшлин Крюгер в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.

Также Андреева выступала в парном разряде с 33-летней Анастасией Павлюченковой. Россиянки уступили представительницам Китая и Франции Чжан Шуай и Кристине Младенович в третьем круге в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.

«Не самый лучший результат в одиночном разряде, но отлично провели время, сыграв в парном разряде с Анастасией Павлюченковой. В следующий раз я стану сильнее», — написала Андреева в одной из своих соцсетей.

Напомним, последней представительницей России на US Open была Людмила Самсонова, которая в четвертом круге соревнований потерпела поражение от первой ракетки мира Иги Свентек из Польши.

В прошлом году Андреева также покинула турнир во втором круге, проиграв будущей победительнице американке Коко Гауфф.

В текущем сезоне Андреева дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», где успуила итальянке Джасмин Паолини. Это результат пока остается лучшим в карьере 17-летней теннисистки на турнирах Большошо шлема.

Также Андреева в этом сезоне впервые завоевала титул на уровне WTA, выиграв турнир в румынских Яссах. И стала обладательницей серебряной медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже с Дианой Шнайдер.