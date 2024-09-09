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Калинская впервые поднялась на 14-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская обновила карьерный рекорд, поднявшись на 14-е место в мировом рейтинге, новая версия которого опубликована на сайте WTA.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На последнем в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США Калинская дошла до третьего круга, где уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. В новом рейтинге 25-летняя россиянка поднялась на 14-е место, обновив карьерный рекорд.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина, которая занимает 13-е место.

Также на одну позицию поднялись Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, они располагаются на 15-й и 17-й строчках соответственно.

Финалистка Открытого чемпионата США американка Джессика Пегула поднялась на три позиции и вошла в топ-3 мирового рейтинга, уступая лишь Иге Швентек из Польши и чемпионке US Open Арине Соболенко из Беларуси. 30-летняя Пегула повторила свой карьерный рекорд двухлетней давности, тогда в октябре 2022 года она также занимала третье место в рейтинге WTA.

Экс-чемпионка US Open Коко Гауфф потеряла три позиции и опустилась на шестое место в мировом рейтинге. Также первую десятку покинула представительница Латвии Алена Остапенко.

Отметим, что в топ-10 дебютировала 23-летняя американка Эмма Наварро, которая впервые в карьере дошла до полуфинала на турнирах Большого шлема.

Испанка Паула Бадоса поднялась на девять позиций в рейтинге и теперь занимает 20-е место. На прошедшем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США 26-летняя Бадоса дошла до четвертьфинала, где уступила Эмме Наварро.