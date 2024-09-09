Калинская впервые поднялась на 14-е место в рейтинге WTA

Финалистка Открытого чемпионата США американка Джессика Пегула поднялась на три позиции и вошла в топ-3 мирового рейтинга, уступая лишь Иге Швентек из Польши и чемпионке US Open Арине Соболенко из Беларуси. 30-летняя Пегула повторила свой карьерный рекорд двухлетней давности, тогда в октябре 2022 года она также занимала третье место в рейтинге WTA.