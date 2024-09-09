Синнер высказался о влиянии допингового скандала на его игру

Напомним, 20 августа стало известно, что Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Синнер избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и $325 тыс. призовых.
«Трудно описать все, потому что я, моя команда и близкие мне люди знают, через что я прошел в последние месяцы. Это было не за неделю до турнира. Это были месяцы. Знаете, в этот момент, как я уже говорил ранее, я всегда стараюсь закрыться от людей и понять, что произошло, а затем пытаюсь принять это определенным образом.
Но во время этого турнира я постепенно начал заново чувствовать себя немного лучше как личность. На самом деле не имеет значения, каков был результат. Так что этот турнир, безусловно, немного помог мне. Да, так что сейчас хорошо иметь небольшое количество свободного времени, немного отдохнуть, а затем снова продолжить играть на турнирах в Китае», — приводит слова Синнера пресс-служба US Open.
Синнер впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Тейлора Фрица. Для 23-летнего итальянца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема в этом году, ранее он завоевал титул на Australian Open.