Синнер высказался о влиянии допингового скандала на его игру

«Трудно описать все, потому что я, моя команда и близкие мне люди знают, через что я прошел в последние месяцы. Это было не за неделю до турнира. Это были месяцы. Знаете, в этот момент, как я уже говорил ранее, я всегда стараюсь закрыться от людей и понять, что произошло, а затем пытаюсь принять это определенным образом.



Но во время этого турнира я постепенно начал заново чувствовать себя немного лучше как личность. На самом деле не имеет значения, каков был результат. Так что этот турнир, безусловно, немного помог мне. Да, так что сейчас хорошо иметь небольшое количество свободного времени, немного отдохнуть, а затем снова продолжить играть на турнирах в Китае», — приводит слова Синнера пресс-служба US Open.