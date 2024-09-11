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Соболенко рассмешила Джоковича стоном во время подачи: видео

В сети завирусилось видео с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая взбудоражила Новака Джоковича своим томным звуком во время подачи мяча.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Забавный эпизод произошел в начале января на Australian Open во время выставочного поединка против Марии Саккари и Стефаноса Циципаса. Перед матчем на теннисистов надели микрофоны. Во время разминки Соболенко исполнила подачу, а ее стон раздался на весь корт, рассмешив Джоковича и зрителей.

Вторая ракетка мира попросила организаторов отключить микрофон и следующие мячи подавала уже молча, что явно сказалось на силе ее подачи.

В этом году Соболенко стала двукратной чемпионкой Australian Open, защитив свой прошлогодний титул. В финале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).

Джокович дошел на Australian Open до полуфинала, уступив будущему чемпиону Яннику Синнеру (1:6, 2:6, 7:6, 3:6).