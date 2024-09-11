Соболенко рассмешила Джоковича стоном во время подачи: видео

Забавный эпизод произошел в начале января на Australian Open во время выставочного поединка против Марии Саккари и Стефаноса Циципаса. Перед матчем на теннисистов надели микрофоны. Во время разминки Соболенко исполнила подачу, а ее стон раздался на весь корт, рассмешив Джоковича и зрителей.