Рафаэль Надаль не сыграет на Кубке Лейвера

«Я очень разочарован, что не смогу принять участия в Кубке Лейвера на следующей неделе.



Это командное соревнование, и это лучшее, что я могу сделать, чтобы поддержать команду. Есть другие игроки, которые могут помочь победить. У меня столько замечательных и эмоциональных воспоминаний с этого турнира. И я очень ждал, когда же смогу сыграть с командой и с Бьорном Боргом, который проводит последний турнир в качестве капитана.



Желаю команде Европы всего самого наилучшего и буду поддерживать их на расстоянии», — приводит слова Надаля пресс-служба соревнований.