Рафаэль Надаль не сыграет на Кубке Лейвера

Кубок Лейвера пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. За трофей поборются команды Европы и мира.
«Я очень разочарован, что не смогу принять участия в Кубке Лейвера на следующей неделе.
Это командное соревнование, и это лучшее, что я могу сделать, чтобы поддержать команду. Есть другие игроки, которые могут помочь победить. У меня столько замечательных и эмоциональных воспоминаний с этого турнира. И я очень ждал, когда же смогу сыграть с командой и с Бьорном Боргом, который проводит последний турнир в качестве капитана.
Желаю команде Европы всего самого наилучшего и буду поддерживать их на расстоянии», — приводит слова Надаля пресс-служба соревнований.
Отмечается, что в ближайшее время станет известно, кто заменит 38-летнего Надаля.
В состав сборной мира вошли: Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо (все — США), Алехандро Табило (Чили), Танаси Коккинакис (Австралия), Франсиско Серундоло (Аргентина). Капитан — Джон Макинрой (США).
Сборная Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция). Капитан — Бьорн Борг (Швеция).
В прошлом году победителем турнира стала команда мира, в состав сборной Европы входил россиянин Андрей Рублев.