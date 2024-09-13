Первая ракетка России рассказала о жизни теннисистов

— Вы считаете, что у теннисистов тяжелая жизнь?
— Ну, да, это нелегко, честно говоря. Очевидно, что приходится жертвовать многими вещами в своей жизни. Например, я уехала из родного города, когда мне было 15 или 16 лет, и с тех пор я навещала своих родителей, может быть, два или три раза в год, не чаще. Ты посвящаешь свою жизнь теннису, много путешествуешь, это просто сумасшедший график поездок.
Если вы хотите чего-то добиться в этом спорте, вы должны отдать все, и успех не гарантирован, даже в этом случае, так что это действительно тяжело, — сказала Касаткина в интервью We are tennis.
Также Касаткина рассказала о своих целях.
— Итак, если говорить о достижении целей, что движет вами и какой конечной цели вы хотите достичь?
— Каждый раз, когда ты выигрываешь матч, ты получаешь эмоции, которые, наверное, нигде больше не встретишь, так что это одно. И хочется достичь как можно большего, выиграть все турниры, в которых я участвую, выиграть Большой шлем, конечно, это мечта детства, так что да, эти вещи движут тобой. Нелегко, когда у тебя не получается, особенно, например, если ты проигрываешь в финале, когда твоя цель была так близка, но ты ее не достиг, ты чувствуешь себя как ребенок, у которого перед глазами была конфета, а кто-то ее просто отобрал. Так что да, что-то вроде этого, но, конечно, чувство победы — это точно, — добавила Касаткина.
Дарья Касаткина станет первой сеяной на турнире категории WTA 500 в Сеуле. Ранее от участия в соревнованиях отказались Елена Рыбакина из Казахстана, действующая чемпионка американка Джессика Пегула, ее соотечественница Эмма Наварро и первая ракетка мира Игра Швентек из Польши.
На турнире сыграют еще четыре россиянки — Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
https://vk.com/video-50270859_456242052.