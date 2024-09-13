Первая ракетка России рассказала о жизни теннисистов

— Каждый раз, когда ты выигрываешь матч, ты получаешь эмоции, которые, наверное, нигде больше не встретишь, так что это одно. И хочется достичь как можно большего, выиграть все турниры, в которых я участвую, выиграть Большой шлем, конечно, это мечта детства, так что да, эти вещи движут тобой. Нелегко, когда у тебя не получается, особенно, например, если ты проигрываешь в финале, когда твоя цель была так близка, но ты ее не достиг, ты чувствуешь себя как ребенок, у которого перед глазами была конфета, а кто-то ее просто отобрал. Так что да, что-то вроде этого, но, конечно, чувство победы — это точно, — добавила Касаткина.