Медведев назвал самого сложного соперника в своей карьере

Медведев и Алькарас встречались друг с другом семь раз. Испанец выиграл пять матчей, россиянин — два. Последний раз Медведев обыгрывал Алькараса в сентябре 2023 года в полуфинале US Open — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. После этого Карлос выиграл у Даниила три игры подряд.