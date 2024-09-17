Медведев назвал самого сложного соперника в своей карьере

«Алькарас — самый тяжелый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше», — сказал Медведев.
Медведев и Алькарас встречались друг с другом семь раз. Испанец выиграл пять матчей, россиянин — два. Последний раз Медведев обыгрывал Алькараса в сентябре 2023 года в полуфинале US Open — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. После этого Карлос выиграл у Даниила три игры подряд.
Теннисисты сыграют за команду Европы на выставочном турнире Кубок Лейвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.