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Медведев назвал самого сложного соперника в своей карьере

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что испанец Карлос Алькарас является самым тяжелым соперником в его карьере. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Алькарас — самый тяжелый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше», — сказал Медведев.

Медведев и Алькарас встречались друг с другом семь раз. Испанец выиграл пять матчей, россиянин — два. Последний раз Медведев обыгрывал Алькараса в сентябре 2023 года в полуфинале US Open — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. После этого Карлос выиграл у Даниила три игры подряд.

Теннисисты сыграют за команду Европы на выставочном турнире Кубок Лейвера, который пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.