Россиянин Качмазов впервые вышел в ¼ финала турнира ATP

«Я в целом начинаю осознавать, что мог бы играть на уровне ATP на постоянной основе. На этом турнире я был в прошлом году. Но в этот раз состав намного сильнее, как и на “Мастерсе”, который будет через неделю. Не знаю, с чем это связано. Наверное, всем резко очень понравился Китай. И я мог не попасть на турнир, но в последний день попал, поэтому особенно рад», — передает слова россиянина Telegram-канал «Первая ракетка».