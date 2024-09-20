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Россиянин Качмазов впервые вышел в ¼ финала турнира ATP

Алибек Качмазов впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP в китайском Чэнду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Во втором круге турнира в Чэнду 22-летний Алибек Качмазов, который пробился в основную сетку через квалификацию, победил японца Таро Дэниэла, 90-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Следующим соперником Качмазова будет победитель пары Николас Харри (Чили) — Лукаш Клейн (Словакия).

Алибек Качмазов отметил, что этот год для него оказался непростым, так как после турнира в Астане он не играл на турнирах ATP. Он объяснил, что провел весь год на «Челленджерах», где ему удавалось выходить в полуфиналы и четвертьфиналы, а иногда он выбывал на первом круге.

«Я в целом начинаю осознавать, что мог бы играть на уровне ATP на постоянной основе. На этом турнире я был в прошлом году. Но в этот раз состав намного сильнее, как и на “Мастерсе”, который будет через неделю. Не знаю, с чем это связано. Наверное, всем резко очень понравился Китай. И я мог не попасть на турнир, но в последний день попал, поэтому особенно рад», — передает слова россиянина Telegram-канал «Первая ракетка».

Качмазов в настоящий момент занимает 252-е место в мировом рейтинге. Турнир в Чэнду завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 1,17 миллиона доолларов.