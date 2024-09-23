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Дарья Касаткина поднялась на две позиции в мировом рейтинге

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 13-го на 11-е место в обновленном рейтинге WTA.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Robert Prange/Getty Images

Напомним, вчера, 22 сентября, Касаткина уступила в финале турнира категории WTA 500 бразильянке Беатрис Хаддад-Майе. Россиянка уверенно выиграла первый сет и вела во втором сете со счетом 3:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла в трех сетах — 6:1, 4:6, 1:6.

Этот финал стал для Касаткиной пятым в сезоне. Ранее она дошла до решающего матча на турнирах в Аделаиде, Абу-Даби, Чарльстоне и в Истбурне, где смогла завоевать седьмой титул в карьере.

Касаткина продолжает удерживать первое место среди российских теннисисток в рейтинге WTA.

Дошедшая до полуфинала на турнире в Сеуле Вероника Кудерметова поднялась на пять позиций и занимает 39-е место в мировом рейтинге. Также на одну строчку в рейтинге поднялась 17-летняя Мирра Андреева, теперь она располагается на 22-м месте.

Лидером рейтинга остается Ига Швентек из Польши, второе место занимает Арина Соболенко из Беларуси, на третьей строчке располагается американка Джессика Пегула.

Следующим крупным событием в женском туре будет турнир категории WTA 1000 в Пекине. Он начнется 25 сентября и завершится 6 октября. Действующей победительницей соревнований является Ига Швентек, которая ранее снялась с турнира.